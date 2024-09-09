На Дону у женщины с хриплым голосом обнаружили редкое аутоиммунное заболевание

Спасти пациентке жизнь помог правильно поставленный диагноз.

В Ростове 56-летняя женщина обратилась к врачу-ревматологу консультационно-диагностического центра «Здоровье» с жалобами на хрипоту в голосе и першение в горле. Такие симптомы пациентка отмечает с 2018 года.

Четыре года назад в Ростовской областной клинической больнице женщине удаляли рубец гортани с использованием лучевой и микрохирургической хирургии. Потом она перенесла пневмонию — появился новый рубец, который также требовал удаления.

«Лечащий врач отоларинголог заподозрил аутоиммунное системное заболевание и направил пациентку на консультацию к ревматологу КДЦ «Здоровье» Наталье Некрасовой. Именно она поставила верный диагноз: гранулематоз Вегенера (системный васкулит) с изолированным поражением верхних дыхательных путей (рецидивирующий стеноз гортани)», — сообщает донской Минздрав.

Отмечается, что это заболевание встречается крайне редко и может привести к летальному исходу. Распространенность такого вида васкулита составляет 25-60 случаев на миллион человек. Этиология заболевания неизвестна.

Женщине назначили терапию, которая вскоре принесла облегчение ее состояния.

Ранее мы сообщали, что ростовские медики спасли пациенту ногу, которую предлагали ампутировать.

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