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На Дону у женщины с хриплым голосом обнаружили редкое аутоиммунное заболевание

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Спасти пациентке жизнь помог правильно поставленный диагноз.

#Здоровье

В Ростове 56-летняя женщина обратилась к врачу-ревматологу консультационно-диагностического центра «Здоровье» с жалобами на хрипоту в голосе и першение в горле. Такие симптомы пациентка отмечает с 2018 года.

Четыре года назад в Ростовской областной клинической больнице женщине удаляли рубец гортани с использованием лучевой и микрохирургической хирургии. Потом она перенесла пневмонию — появился новый рубец, который также требовал удаления.

«Лечащий врач отоларинголог заподозрил аутоиммунное системное заболевание и направил пациентку на консультацию к ревматологу КДЦ «Здоровье» Наталье Некрасовой. Именно она поставила верный диагноз: гранулематоз Вегенера (системный васкулит) с изолированным поражением верхних дыхательных путей (рецидивирующий стеноз гортани)», — сообщает донской Минздрав.

Отмечается, что это заболевание встречается крайне редко и может привести к летальному исходу. Распространенность такого вида васкулита составляет 25-60 случаев на миллион человек. Этиология заболевания неизвестна.

Женщине назначили терапию, которая вскоре принесла облегчение ее состояния.

Ранее мы сообщали, что ростовские медики спасли пациенту ногу, которую предлагали ампутировать.

Изображение от katemangostar на Freepik

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Таганрогская правда
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