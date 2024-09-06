Ростовские медики спасли пациенту ногу, которую предлагали ампутировать

Сосудистые хирурги РостГМУ провели уникальную гибридную операцию.

68-летнему шахтеру-пенсионеру благодаря профессионализму врачей РостГМУ удалось сохранить ногу. Об этом случае рассказали в донском минздраве. У пожилого мужчины из-за проблем с сердечно-сосудистой системой в течение 3-4 месяцев в левой ноге «забились» все крупные сосуды, началась гангрена. Ногу предлагали ампутировать.

Однако ростовские врачи нашли альтернативу — в клинике Ростовского государственного медицинского университета в отделении сосудистой хирургии под руководством завотделением, к.м.н. Игоря Игоревича Простова провели пациенту гибридную операцию с применением разных методик, которая помогла сохранить ногу.

Операция проходила поэтапно — сначала провели эндоваскулярную операцию на глубокой артерии бедра, удалив атеросклеротические бляшки с тромбами с помощью специальных катетеров. Но это полностью не решило проблему. Тогда хирурги применили две методики одномоментно — на бедренных сосудах, подколенной артерии и артериях голени левой ноги под одним наркозом. Этот подход помог достичь результата — пациент уже ходит самостоятельно, говорится в сообщении.

Фото: минздрав РО

