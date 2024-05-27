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В Ростове спасли мужчину с гигантской опухолью головного мозга

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Мужчина несколько лет мучился от неприятных симптомов, но к врачам не спешил.

#Здоровье

О случае выявления у пациента очень крупной аденомы гипофиза рассказали в донском минздраве. В течение нескольких лет 60-летнего мужчину мучило головокружение, неустойчивость при ходьбе, тошнота, нарушение зрения. За медицинской помощью при этом он не обращался. Однако когда состояние ухудшилось, все же пришел к неврологу в ростовскую городскую поликлинику №16.

По результатам МРТ головного мозга у мужчины была обнаружена гигантская многоузловая гормонально-неактивная опухоль — аденома гипофиза размером 37х44х61мм, которая и стала причиной проблем со зрением.

В срочном порядке пациент был направлен в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в Москве. где ему полностью удалили новообразование. Медики Дона в очередной раз обращаются к жителям с призывом не затягивать с обращением к специалистам при появлении неприятных симптомов.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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