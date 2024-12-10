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На Дону тушить лесные пожары будут с помощью грунтомётов

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Подведомственные организации Минприроды Ростовской области получили 9 навесных тракторных грунтомётов «Лес». Новая техника донского производства предназначена для локализации и тушения лесных пожаров.

Новости Ростовской области

Стоимость каждой единицы составляет более 1,6 млн рублей.

Средства на приобретение грунтомётов выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Устройства изготовлены новочеркасским производителем лесозаготовительного оборудования «Армада» на основе образца, разработанного советскими инженерами, сообщает портал правительства Ростовской области.

«Грунтометы выполняют сразу несколько функций: останавливают открытое горение и локализуют огонь. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара, — сообщил глава Минприроды области Михаил Фишкин. — Техника уже в следующем году может быть применена в тушении лесных пожаров».

Отметим, что благодаря нацпроекту «Экология» в Ростовской области показатель оснащенности лесопожарной техникой составляет 100%. За последние 5 лет в лесное хозяйство региона поступила 141 единица различного оборудования.

Фото: donland.ru

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безопасность Минприроды Ростовской области природный пожар
Таганрогская правда
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