На Дону тушить лесные пожары будут с помощью грунтомётов

Подведомственные организации Минприроды Ростовской области получили 9 навесных тракторных грунтомётов «Лес». Новая техника донского производства предназначена для локализации и тушения лесных пожаров.
Стоимость каждой единицы составляет более 1,6 млн рублей.
Средства на приобретение грунтомётов выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Устройства изготовлены новочеркасским производителем лесозаготовительного оборудования «Армада» на основе образца, разработанного советскими инженерами, сообщает портал правительства Ростовской области.
«Грунтометы выполняют сразу несколько функций: останавливают открытое горение и локализуют огонь. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара, — сообщил глава Минприроды области Михаил Фишкин. — Техника уже в следующем году может быть применена в тушении лесных пожаров».
Отметим, что благодаря нацпроекту «Экология» в Ростовской области показатель оснащенности лесопожарной техникой составляет 100%. За последние 5 лет в лесное хозяйство региона поступила 141 единица различного оборудования.
Фото: donland.ru