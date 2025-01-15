В Ростовской области задержали уроженца Дагестана, подозреваемого в экстремизме

У 43-летнего мужчины изъяли наркотики и огнестрельное оружие.

В Ростовской области сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали 43-летний уроженца Республики Дагестан, который пропагандировал запрещенную в России организацию.

Установлено, что подозреваемый поддерживает взгляды запрещенного движения, признанного решением Верховного суда РФ экстремистским, и возможно планировал совершить преступление.

«По месту фактического проживания подозреваемого полицейские изъяли два свертка с веществом растительного происхождения, приспособление для употребления наркотиков, а также предмет, конструктивно схожий с пистолетом», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

После проведенных исследований выяснилось, что изъятое вещество является наркотиком, а предмет, конструктивно схожий с пистолетом, — огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Как выяснили полицейские, фигурант хранил наркотические средства для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о незаконном приобретении и хранении наркотических средств и огнестрельного оружия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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