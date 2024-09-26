В Ростовской области перед судом предстанут три врача одной из больниц города Волгодонска. Они обвиняются в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В августе 2022 года в медицинское учреждение с кишечной инфекцией поступила 11-летняя девочка. По мнению следствия, сотрудники инфекционного отделения допустили дефекты диагностики и лечения пациентки. Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, развилась острая сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти девочки.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 17-летний подросток осужден за мошенничество.

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