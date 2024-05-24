На Дону строят шесть модульных плавательных бассейнов

Строительство модульных бассейнов на Дону ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

Ростовской области в 2023-2024 годах выделено около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на создание шести плавательных бассейнов в Сальском, Константиновском, Октябрьском, Зимовниковском, Зерноградском и Тацинском районах. Общий объем финансирования — свыше 2 млрд рублей, сообщается на портале донского правительства.

Модульные плавательные бассейны, которые возводятся на Дону, состоят из двух частей: административно-бытовой размерами 8х32 м и спортивной — 20х30 м. Бассейн размерами 13х25 м и глубиной 1,8 м рассчитан на шесть плавательных дорожек.

Комплекты модульных конструкций на административную и спортивную части заводами уже изготовлены. Строительство объектов планируется завершить в конце 2024 года, — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Возведение каждого бассейна позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом для 360 жителей муниципального образования в сутки.

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Фото: donland.ru