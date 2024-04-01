К осени в Таганроге появится современный Дворец спорта

В городе продолжится развитие всего спортивного кластера.

В Таганроге к осени 2024 года будет завершен ремонт Дворца спорта. Об этом стало известно в ходе визита в город заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.

В настоящее время работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. После ремонта во Дворце спорта можно будет проводить подготовку по шести видам спорта: баскетбол, бокс, гандбол, легкая атлетика, современное пятиборье и спортивная борьба.

Артем Хохлов посетил все объекты таганрогского спортивного кластера, в который входят бассейн «Дельфин», открытый 50-метровый бассейн, стадион «Авангард», крытый ледовый каток и сам Дворец спорта.

Что касается построенного 50 лет назад бассейна «Дельфин», то в этом году благодаря региональной госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» объект «получил новую жизнь». На проведение работ направлено почти 114 млн рублей из областного бюджета. Здание, инфраструктура и оборудование полностью обновлены. В бассейне спортивную подготовку проходят более 300 учащихся по плаванию, синхронному плаванию, подводному спорту и пятиборью. В свободное от тренировок время бассейн доступен для населения.

— В спортшколе олимпийского резерва №13 проходят подготовку по двадцати видам спорта почти две тысячи юных горожан. Важно создавать условия, которые будут способствовать вовлечению детей в спорт, их гармоничному развитию и максимальной реализации физических возможностей, — отметил Артем Хохлов.

Также в правительстве напомнили, что в крытом ледовом катке Таганрога были открыты новые отделения по хоккею и керлингу областной спортивной школы олимпийского резерва №13. Ледовый каток предназначен для тренировочных и соревновательных процессов, а также для массового катания населения.

Фото: donland.ru