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На Дону сотрудники торговой сети незаконно брали деньги с поставщиков

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В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников распределительного центра одной из розничных сетей, которые обвиняются в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

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Как сообщили в ведомстве, фигуранты работали приемщиками свежих фруктов и овощей в одной из розничных сетей. В течение двух лет они брали деньги с поставщиков за беспрепятственный прием товаров. В общей сложности они незаконно получили более пяти миллионов рублей.

На время расследования уголовного дела обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На их имущество наложен арест.

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Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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