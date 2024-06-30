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240 часов обязательных работ присудили вандалу из села Покровское

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Под Таганрогом 19-летнему жителю села суд назначил 240 часов обязательных работ за порчу портретов ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Таганрога

В ходе разбирательства установлено, что в апреле нынешнего года на Аллее героев в селе Покровском парень ударом кулака проломил пластиковые щиты, на которых находились портреты двух ветеранов. Неклиновский районный суд пришел к выводу, что фигурант причинил ущерб историко-культурному значению объектов. А также нанес имущественный вред муниципальному образованию «Покровское сельское поселение» на сумму 11 192 рубля.

«Действия Коваль В.В. судом квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ – повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области будут судить виновницу смертельного ДТП.

Фото rostov.sledcom.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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