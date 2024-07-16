На Дону сотрудник Госавтоинспекции подозревается в получении взятки

Предварительно установлено, что полицейский получил взятку от водителя грузовика за разрешение провезти груз без маркировки, предусмотренной законодательством РФ.

Факт противоправной деятельности старшего инспектора ДОП ДПС Госавтоинспекции № 2 ГУ МВД России по Ростовской области выявлен службой собственной безопасности донского главка совместно с ФСБ.

«Предварительно установлено, что в мае 2024 года сотрудник Госавтоинспекции получил от гражданина денежное вознаграждение в виде взятки в размере 150 000 рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

Ранее мы рассказывали, что на Дону пьяный водитель пытался подорвать инспекторов ДПС ручной гранатой.

Фото из архива «Таганрогской правды»