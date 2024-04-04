Главная » Новости Ростовской области

На Дону пьяный водитель пытался подорвать инспекторов ДПС ручной гранатой

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Веселовского района, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигурант находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В хуторе Нижнесоленый его остановили сотрудники ГИБДД и стали составлять административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда нарушитель предпринял попытку активировать имеющуюся у него боевую гранату, но его действия пресекли сотрудники полиции.

Позже дома у фигуранта была обнаружена и изъята еще одна боевая ручная осколочная граната. Сейчас мужчина находится под стражей и ждет суда.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика