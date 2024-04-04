В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Веселовского района, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигурант находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В хуторе Нижнесоленый его остановили сотрудники ГИБДД и стали составлять административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда нарушитель предпринял попытку активировать имеющуюся у него боевую гранату, но его действия пресекли сотрудники полиции.

Позже дома у фигуранта была обнаружена и изъята еще одна боевая ручная осколочная граната. Сейчас мужчина находится под стражей и ждет суда.

Фото rostov.sledcom.ru