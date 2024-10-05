Главная » Новости Ростовской области

На Дону сотрудник ГАИ хотел выступить посредником в передаче взятки

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го взвода 2-й роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции № 2 (дислокация г. Каменск-Шахтинский), которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По версии следствия, сотрудник ГАИ выступил в качестве посредника в передаче взятки неустановленным должностным лицам правоохранительных органов. Он договорился с двумя подчиненными сотрудниками о передаче трех миллионов рублей за решение вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности.

Сейчас фигурант заключен под стражу, расследование продолжатся. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.

Ранее мы рассказали, что в Ростове за коммерческий подкуп будут судить бизнес-леди.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru