На Дону сотрудник ГАИ хотел выступить посредником в передаче взятки

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го взвода 2-й роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции № 2 (дислокация г. Каменск-Шахтинский), которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, сотрудник ГАИ выступил в качестве посредника в передаче взятки неустановленным должностным лицам правоохранительных органов. Он договорился с двумя подчиненными сотрудниками о передаче трех миллионов рублей за решение вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности.

Сейчас фигурант заключен под стражу, расследование продолжатся. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.

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