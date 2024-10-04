В Ростове за коммерческий подкуп будут судить бизнес-леди

Ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

В донской столице передано в суд уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая обвиняется в коммерческом подкупе, сообщает следом по региону.

По данным следствия, директор коммерческой организации неоднократно передавала сотрудникам распределительного центра одной из розничных сетей деньги за беспрепятственный прием свежих овощей и фруктов на продажу без их необходимой проверки.

Всего с января 2020 года по октябрь 2021 года она передала приемщикам распределительного центра незаконное денежное вознаграждение в сумме более 670 тысяч рублей.

Ранее следователями было завершено расследование в отношении четырех бывших сотрудников распределительного центра по обвинению в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, сообщает источник.

Фото: следком по РО