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В Ростове за коммерческий подкуп будут судить бизнес-леди

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Ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Новости Ростовской области

В донской столице передано в суд уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая обвиняется в коммерческом подкупе, сообщает следом по региону.

По данным следствия, директор коммерческой организации неоднократно передавала сотрудникам распределительного центра одной из розничных сетей деньги за беспрепятственный прием свежих овощей и фруктов на продажу без их необходимой проверки.

Всего с января 2020 года по октябрь 2021 года она передала приемщикам распределительного центра незаконное денежное вознаграждение в сумме более 670 тысяч рублей.

Ранее следователями было завершено расследование в отношении четырех бывших сотрудников распределительного центра по обвинению в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, сообщает источник.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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