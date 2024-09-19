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На Дону скоростное судно на подводных крыльях «Валдай» совершило тысячный рейс

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19 сентября – особенный день для возрожденного скоростного флота Ростовской области, сообщает судоходная пассажирская кампания «Дон».

Новости Ростовской области

«Мы совершили тысячный по счёту рейс в этом году! Юбилейным стал утренний рейс по маршруту «Ростов-на-Дону — Семикаракорск». Пассажиры, которые купили на него билеты, получили приятный сюрприз — подарочные талоны на бесплатную поездку из Ростова в Азов и обратно», — говорится в сообщении.

Напомним, водное сообщение запущено на Дону в апреле 2024 года. Сейчас водные перевозки на скоростных судах «Валдай» на подводных крыльях открыты из Ростова в Азов, Семикаракорск, станицу Багаевскую. Разрабатывается маршрут из Таганрога в Волгоградскую область.

Помимо регулярных пассажирских перевозок проводятся водные экскурсионные прогулки по Ростову и Азову.

С 1 сентября изменилось расписание рейсов на «Валдаях».

Фото: donland.ru

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Валдай водное сообщение водные перевозки водный транспорт
Таганрогская правда
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