В Ростовской области сотрудники регионального Следкома проводят процессуальную проверку и выясняют обстоятельств смертельного ДТП, во время которого водитель мусоровоза насмерть сбил 66-летнюю женщину, перевозившую через дорогу коляску с ребенком.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, происшествие случилось в Ростове на улице Фасадной днем 9 января. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «МАН» при начале движения сбил женщину, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги с младенцем в коляске. В результате ДТП пешеход скончалась на месте, ребенок не пострадал.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает в своем telegram-канале информационный центр СК России.

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Фото Госавтоинспекции РО