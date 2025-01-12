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На Дону СК выясняет обстоятельства смертельной аварии с участием мусоровоза

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В Ростовской области сотрудники регионального Следкома проводят процессуальную проверку и выясняют обстоятельств смертельного ДТП, во время которого водитель мусоровоза насмерть сбил 66-летнюю женщину, перевозившую через дорогу коляску с ребенком.

Новости Ростовской области

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, происшествие случилось в Ростове на улице Фасадной днем 9 января. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «МАН» при начале движения сбил женщину, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги с младенцем в коляске. В результате ДТП пешеход скончалась на месте, ребенок не пострадал.  

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает в своем telegram-канале информационный центр СК России.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 74-летняя пассажирка иномарки спровоцировала аварию.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП мусоровоз новости происшествия Ростовская область СК РФ
Таганрогская правда
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