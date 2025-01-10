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В Таганроге 74-летняя пассажирка иномарки спровоцировала аварию

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9 января в Таганроге из-за пассажирки легкового автомобиля произошла авария на улице П. Тольятти. Машины получили механические повреждения.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в  11.20 в районе дома № 16. По предварительной информации, 74-летняя пассажирка находилась на заднем сидении автомобиля Kia Ceed, которым управлял 66-летний водитель. Пожилая женщина открыла правую дверь автомобиля и создала помеху ехавшему в попутном направлении Daewoo Matiz, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две иномарки попали в аварию на улице Адмирала Крюйса.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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