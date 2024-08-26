В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как женщина получила травмы в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Инцидент произошел 23 августа в городе Шахты. Пассажирка автобуса хотела покинуть салон на остановке и начала спускаться по ступеням, держась рукой за автоматическую дверь. В это время водитель, не убедившись, что все пассажиры покинули автобус, закрыл дверь и начал движение. При закрытии автоматическая дверь зажала руку женщины, в результате чего она упала, получив телесные повреждения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — пишет источник.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области во время аварии пострадал годовалый ребенок. Фото rostov.sledcom.ru