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На Дону региональный маткапитал с 2025 года будут выплачивать без учета доходов семьи

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Размер регионального материнского капитала в 2025 году составит 150 842 рублей.

Новости Ростовской области

Депутаты ЗС РО приняли областной закон, в соответствии с которым региональный материнский капитал будет предоставляться без учета доходов семьи и оценки нуждаемости. Теперь его смогут получать все без исключения донские семьи, в которых после 1 января 2025 года родится третий ребенок или последующие дети.

Размер регионального материнского капитала в 2025 году составит 150 842 рублей. Наравне с Краснодарским краем по величине суммы маткапитала Ростовская область занимает первое место среди субъектов юга России.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что региональный парламент и Правительство Ростовской области в течение многих лет последовательно формируют и реализуют комплекс мер поддержки многодетных семей на Дону.

В дополнение к федеральным мерам поддержки у нас реализуется достаточно широкий объем дополнительных мер, которые позволяют сделать условия рождения и воспитания первого ребенка в семье и последующих детей более комфортными, в том числе с точки зрения материального обеспечения.

«Мы приняли важнейшее решение — с 1 января 2025 года региональный материнский капитал будет предоставляться вне зависимости от материального положения семей, в которых рождается ребенок. Это абсолютно правильное решение, поскольку расходы на ребенка, когда он родился, в семьях очень значительные. И дополнительная материальная помощь со стороны регионального бюджета лишней точно не будет, — выразил уверенность Александр Ищенко.

Председатель Законодательного Собрания добавил, что на данный момент в Ростовской области существует самый обширный среди регионов ЮФО спектр направлений расходования средств регионального материнского капитала.

В этот перечень входят приобретение, строительство и ремонт жилья; получение образования ребенком; присмотр и уход за детьми; лечение ребенка (оплата платных медицинских услуг); приобретение автомобиля, компенсация расходов, связанных с газификацией и водоснабжением; подготовка детей к школе; компенсация расходов на товары и услуги для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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