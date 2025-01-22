В Ростовской области сотрудниками полиции и Росгвардии задержан житель донской столицы, который цинично ограбил 99-летнего пенсионера, похитив у него 850 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в поселке Персиановском 39-летний фигурант с черного входа проник в одно из домовладений. В помещении он обнаружил хозяина – 99-летнего мужчину. Но это злоумышленника не остановило. Он забрал у старика 850 тысяч рублей и скрылся.

Позже преступник был задержан, но деньги он успел потратить. Оказалось что фигурант ранее был судим за вымогательство и незаконное хранение оружия. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, он заключен под стражу.

Ранее мы рассказали, что суд продлил арест таганроженке, подозреваемой в убийстве сына.

Фото rostov.sledcom.ru