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На Дону рецидивист похитил у 99-летнего пенсионера 850 тысяч рублей

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В Ростовской области сотрудниками полиции и Росгвардии задержан житель донской столицы, который цинично ограбил 99-летнего пенсионера, похитив у него 850 тысяч рублей.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в поселке Персиановском 39-летний фигурант с черного входа проник в одно из домовладений. В помещении он обнаружил хозяина – 99-летнего мужчину. Но это злоумышленника не остановило. Он забрал у старика 850 тысяч рублей и скрылся.

Позже преступник был задержан, но деньги он успел потратить. Оказалось что фигурант ранее был судим за вымогательство и незаконное хранение оружия. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, он заключен под стражу.

Ранее мы рассказали, что суд продлил арест таганроженке, подозреваемой в убийстве сына.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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