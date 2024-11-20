На Дону развитию озимых культур помешала длительная засуха

В Ростовской области развитие озимых культур проходит с опозданием из-за продолжительной засухи. Дальнейший урожай озимых зависит от зимы. Если она будет влажной, тёплой и снежной — потери будут незначительными, считает региональный Россельхознадзор.

Как сообщили в ведомстве, состояние озимых в этом году практически по всей территории донского региона не соответствует срокам из-за погодных условий.

«В Южной, Приазовской, Центральной орошаемой и Восточной зонах области дожди прошли совсем недавно, поэтому растения озимой пшеницы находятся в фазе от шильца до 2–3 листьев. Лишь на севере области на отдельных участках началось кущение», — пишет источник.

Из посеянных почти трёх миллионов гектаров озимой пшеницы специалисты проанализировали 600 тысяч гектаров.

«По фитосанитарному состоянию озимые находятся в более выгодной ситуации в плане повреждения болезнями, развития вредителей, в том числе — мышевидных грызунов», — рассказала заместитель начальника отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Наталья Шматко. — Но бдительности терять нельзя — мышевидные сохраняются на целинных участках, в лесополосах, на ещё не распаханных полях после подсолнечника и кукурузы.

Также из-за засухи удалось избежать угрозы со стороны ещё одного вредителя — хлебной жужелицы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области дикий олень зашел во двор частного дома.

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