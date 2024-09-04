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На Дону растет число заболевших коронавирусной инфекцией

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На минувшей неделе в Ростовской области 20 человек были госпитализированы с диагнозом COVID-19. Всего с 26 августа по 1 сентября выявлено 506 случаев заболевания, выздоровело 334 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новости Ростовской области

Неделей ранее в донском регионе коронавирус был подтвержден у 421 человека. В целом по России заболеваемость COVID-19 с 26 августа по 1 сентября выросла на 20% по сравнению с предыдущей неделей. А число госпитализаций — на 52,2%.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране», – пишет источник.

По числу заболевших донской регион занимает седьмое место в стране. Возглавляют рейтинг Москва и Санкт-Петербург, за ними – Самарская и Нижегородская области, Кубань и Удмуртия.

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Таганрогская правда
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