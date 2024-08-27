Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Ростовской области за последнюю неделю

За 34-ю неделю 2024 года (с 19 по 25 августа) в Ростовской области подтвержден коронавирус у 421 человека. Неделей раньше заболевших было 290. Такие данные приводит портал Объясняем.рф.

На 34-й неделе 9 пациентов с COVID-19 госпитализировано, 435 выздоровели, умерших нет. В ЮФО заболевших больше только в Краснодарском крае — 447 человек.

В целом по стране за последнюю неделю на 37% выросло число госпитализаций с коронавирусом.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте РФ. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,28, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 33,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 75 субъектах РФ», — приводит цифры источник.

Отметим, что чаще всего коронавирус фиксируется в возрастной группе 18-45 лет. В донском регионе в течение последнего года циркулирует штамм Omicron.

Специалисты связывают рост заболеваемости с сезонной миграцией — люди возвращаются из отпусков, которые проводили в разных регионах страны и за границей.

Добавим, что сейчас COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, с незначительным повышением температуры, кашлем, ознобом, общим недомоганием. И советуют, особенно пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями, при любом из этих симптомов обращаться к врачам.

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