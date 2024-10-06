Врач детской поликлиники Таганрога рассказала, зачем проводить детям вакцинацию против гриппа

Заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники №2 Ольга Ленкова отвечает на распространенный и актуальный в родительской среде вопрос: «Зачем проводить детям вакцинацию против гриппа?»

Грипп — тяжелая вирусная инфекция, заболеть которой люди рискуют каждый год. Особенно это опасно для детей в возрасте до 5 лет. Именно у данной возрастной группы отмечается повышенный риск тяжелого течения заболевания и госпитализации.

«Вакцинация против гриппа детей раннего возраста не только защищает их от возникновения заболевания, но и сокращает использование медицинских услуг, включая применение антибиотиков. У вакцинированных детей иммунитет формируется примерно в 90% случаев, что резко снижает вероятность развития тяжелого течения гриппа и его серьезных осложнений», — поясняет медик.

Вакцинация от гриппа до начала подъёма заболеваемости даёт организму время на то, чтобы спокойно сформировать иммунитет, избежать заражения или осложненного течения заболевания. В разгар эпидемического сезона шансы столкновения с вирусом высокие, и есть риск, что на момент такой «встречи» вакцина ещё не успеет сработать.

«Стопроцентной вероятности, что ваш ребенок будет контактировать с заболевшими гриппом, конечно же, нет. Поэтому можно делать прививку и в разгар эпидсезона: вакцинация защитит детей на остаток сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ, который может продлиться вплоть до мая», — уточняет Ольга Ленкова.

Отметим, что вакцинация против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок РФ (утвержден Приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н).

Ольга Ленкова напомнила, что перед вакцинацией ребенка необходимо обязательно проконсультироваться с участковым педиатром.

«Не лишайте своих детей возможности защититься от опасного заболевания простым и надёжным способом», — обратилась врач к жителям Таганрога.

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