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На Дону продолжает работать ипотека для отличников

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Бюджетную субсидию для компенсации части процентной ставки по жилищному кредиту могут получить самые успешные выпускники вузов.

Новости Ростовской области

18 выпускников-отличников медицинских вузов получили в прошлом году свидетельства на предоставление бюджетной субсидии для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам, сообщает минздрав по региону по ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Андрея Пучкова.

Ипотека для выпускников-отличников стартовала на Дону в прошлом году. Основные условия – полученный с 2021 года диплом с отличием, постоянная регистрация в России и отсутствие собственного жилья в Ростовской области. Программа рассчитана на врачей, учителей и преподавателей, работающих в бюджетных организациях региона.

Ставка по кредиту до уровня 1% годовых им будет субсидироваться в течение десяти лет.

Участники пилотного проекта «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых» обязуются проработать в течение десяти лет в Ростовской области в государственной медицинской организации врачом либо в государственной или муниципальной образовательной организации учителем или преподавателем. Ключевая задача проекта – обеспечение региона квалифицированными кадрами.

Фото: donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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