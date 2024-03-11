На Дону примут дополнительные меры защиты от террористической опасности

Речь идет о нефтебазах, промпредприятиях и соцобъектах.

В Ростовской области под председательством губернатора Василия Голубева прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На нем были обсуждены «дополнительные меры безопасности» в донском регионе. В заседании кроме кленов комиссии и штаба приняли участие главы ведомств и руководители муниципалитетов.

Речь шла о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, социальной и промышленной инфраструктуры. Сообщается, что глава региона поручил руководителям областных ведомств, главам городов и районов во взаимодействии с силовыми структурами «реализовать весь комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности» вышеуказанных объектов.

Участники заседания констатировали, что в настоящее время все системы жизнеобеспечения Ростовской области «работают без сбоев, в штатном режиме».

Напомним, в ночь на 9 марта в Таганроге отразили массовую атаку беспилотников.

Фото: donland.ru