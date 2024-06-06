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На Дону преступник подстрелил мужчину из карабина

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В Ростовской области сотрудники полиции разыскивают преступника, который сегодня ночью, 6 июня, стрелял в мужчину на улице в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

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В полицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлен мужчина с огнестрельным ранением в живот. Прибывшие сотрудники полиции установили, что на одной из центральных улиц города между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них произвел не менее одного выстрела из охотничьего карабина в участника конфликта, после чего скрылся с места происшествия. Получивший огнестрельное ранение в область живота был госпитализирован в городскую больницу города Шахты.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание фигуранта. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что суд вынес приговор 42-летнему жителю Мартыновского района, который признан виновным в убийстве знакомого.

Фото ГУ МВД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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