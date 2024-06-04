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Житель Ростовской области получил 8 лет колонии за убийство

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В Ростовской области суд вынес приговор 42-летнему жителю Мартыновского района, который признан виновным в убийстве своего знакомого, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в декабре минувшего года в хуторе Новосадковском. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим 42-летним знакомым. Он нанес ему множественные удары руками, ногами и деревянным пнем. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия фигурант полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — пишет источник.

Сейчас суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказали, что на Дону будут судить рецидивиста за двойное убийство и незаконное ношение оружия.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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