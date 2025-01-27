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На Дону появились новые меры соцподдержки многодетных семей

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Сегодня, 27 января, в Ростовской области в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости в рамках национального проекта «Семья» установлены новые меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дона.

Новости Ростовской области

В частности, предусмотрена компенсация в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего или высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей. Молодые семьи (возраст супругов — до 35 лет включительно) могут теперь получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей.

Кроме того, в Ростовской области будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Предметы для ухода за детьми будут предоставляться студенческим, молодым, многодетным семьям и одиноким родителям.

Указанные меры поддержки действуют с января 2025 года, они будут предоставляться на территории городов и поселений Ростовской области вне зависимости от доходов и уровня имущественной обеспеченности граждан.

Фото: donland.ru

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многодетные семьи новости Ростовская область соцподдержка
Таганрогская правда
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