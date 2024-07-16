На Дону под колесами электрички погиб 27-летний житель Ростова

Трагедия произошла 15 июля на железнодорожной станции Гниловская-Хапры. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 27-летний житель Ростова-на-Дону. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Напоминаем, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы сообщали, что 11 июля в Ростовской области 85-летнюю женщину сбил электропоезд.

Фото «Таганрогской правды»