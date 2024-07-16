Главная » Новости Ростовской области

На Дону под колесами электрички погиб 27-летний житель Ростова

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Трагедия произошла 15 июля на железнодорожной станции Гниловская-Хапры. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Новости Ростовской области

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 27-летний житель Ростова-на-Дону. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Напоминаем, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы сообщали, что 11 июля в Ростовской области 85-летнюю женщину сбил электропоезд.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность железнодорожный транспорт происшествия Ростовская область электричка
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru