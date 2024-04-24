На Дону побывала команда экспедиции «100 000 километров возможностей»

В Ростовской области побывала команда автоэкспедиции «100 000 километров возможностей», которая кроме донской столицы посетила Азовскую крепость, аксайские подземелья, Старочеркасскую и Вешенскую станицы, также парк «Патриот» в Каменске-Шахтинском.

Автоэкспедиция – это уникальный проект, рассчитанный на семь месяцам и охватывающий 85 регионов страны. В Ростовской области два экипажа на отечественных автомобилях Lada Vesta и «Москвич-3» посетили ряд населенных пунктов. Так, в Ростове гости побывали в культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия». Яркие впечатления на команду произвела донская кухня. В частности, в ресторане «Крепостной вал» в Азове, который славится реконструкцией рецептов петровского времени.

Одна из важных целей автоэкспедиции — встреча с людьми, 100 героями, которые по собственной инициативе меняют жизнь своей малой родины к лучшему. Их истории будут запечатлены на фото и в видеоматериалах проекта.

Кроме того, автоэкспедиция «100 000 километров возможностей» продолжает и завершает искусствоведческий и исторический проект пионера цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского, воссоздавая начатый фотохудожником 120 лет назад беспрецедентный в мировой практике исторический документ – 10 тысяч фотографий России в конкретном историческом моменте. Этот объемный архив будет собран в формате книги в онлайн-версии (полное собрание) и в печатном издании (избранные фотографии). На основе собранного видеоархива будет также создан документальный фильм из пяти эпизодов.

Окончание маршрута запланировано на октябрь 2024 года в Магадане, в парке «Маяк» на берегу бухты Нагаева Охотского моря.

Фото donland.ru