На Дону планируют продлить срок действия программы регионального маткапитала

С предложением продлить срок действия программы регионального материнского капитала до 2030 года выступил губернатор Василий Голубев.

Проект соответствующих изменений в региональное законодательсво представлен депутатам Законодательного собрания Ростовской области. Также законопроектом предлагается расширить возможности использования средств маткапитала на улучшение жилищных условий, сообщает портал донского правительства.

На Дону с 2012 года выдано более 56 тысяч сертификатов регионального материнского капитала. С 1 апреля 2024 года его размер составляет 144,212 рублей. Чаще всего семьи направляют эти средства на улучшение жилищных условий и на приобретение автомобиля.

«Мера доказала свою эффективность. За последние 10 лет количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза, сегодня в регионе проживают почти 50 тысяч таких больших семей», — уточняется в сообщении.

Помимо продления срока действия программы до 2030 года предложено расширить направления, по которым можно использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий. Так, предусмотрена возможность реконструкции дома блокированной застройки и оформления реконструированного дома в общую долевую собственность родителей и детей.

Сейчас региональный материнский капитал можно использовать на следующие направления: на приобретение, строительство или ремонт жилья; газификацию жилья или подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; оплату образовательных и медицинских услуг; покупку автомобиля.

Право на получение регионального маткапитала имеют граждане Российской Федерации из малоимущих семей, проживающих на территории Ростовской области. Это женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года, если они ранее не воспользовались правом на получение регионального материнского капитала. А также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей.

Депутаты Заксобрания планируют рассмотреть законопроект на ближайшем заседании.

Фото donland.ru