На Дону планируют обновить разметку и смонтировать освещение на 70 км магистралей

В Ростовской области в текущем году дорожные службы нанесли 5,7 тысячи километров новой разметки на автотрассах, установили более 20 километров линий освещения вдоль магистралей и смонтировали 700 метров барьерных ограждений. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Основной объем работ выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Барьерные ограждения выполняют функцию «подушки безопасности» для трассы: они не позволяют автомобилям выезжать на встречную полосу или в кювет, что критически важно для сохранения жизней. Яркая и четкая разметка помогает водителям ориентироваться даже в условиях плохой погоды, а уличное освещение делает ночные поездки более предсказуемыми, исключая «слепые зоны», которые могут стать причиной ДТП.

До завершения дорожного сезона запланирован еще ряд мероприятий. Дорожным службам предстоит обновить разметку на 7,5 тысячи километров трасс, заменить и установить более 17 километров барьерных ограждений, а также смонтировать освещение почти на 70 километрах дорог. Освещение оборудуют на участках, где это особенно необходимо для безопасности водителей и пешеходов.

Ранее мы рассказали, что строительство Ростовского транспортного кольца выполнено на 78 процентов.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru