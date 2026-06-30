Строительство Ростовского транспортного кольца выполнено на 78 процентов

Власти Ростовской области ищут финансирование на завершающий этап «Западной хорды».

В Ростовской области продолжается реализация масштабного проекта Ростовского транспортного кольца (РТК), призванного изменить логистическую ситуацию в регионе.

На совещании под руководством заместителя губернатора — министра транспорта области Алены Беликовой обсудили текущий ход работ. На сегодняшний день проект, поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным, выполнен на 78%.

РТК протяженностью около 110 км объединяет пять федеральных, пять региональных и две муниципальные трассы, обеспечивая транзит в сторону Краснодарского края, Донбасса и Новороссии. Общая стоимость кольца оценивается в 158 млрд рублей, информирует официальный портал регионального правительства.

В рамках проекта уже построен обход Аксая на трассе М-4 «Дон» (35,5 км), завершена третья очередь северного обхода Ростова, возведена развязка с трассой Р-280 «Новороссия», реконструирован Южный подъезд к донской столице.

В рамках проекта «Северный радиус» введён в эксплуатацию мост через водохранилище «Ростовское море» и построены три значительные транспортные развязки: у посёлка Щепкин, на пересечении с дорогой Ростов — Новошахтинск и вблизи СНТ «Гайдары». Также начата реализация первого этапа «Западной хорды», который связал северную часть кольцевого маршрута с улицей Совхозной в Ростове-на-Дону.

В настоящее время ведётся реконструкция участков северного обхода с целью доведения их до стандартов I технической категории, предусматривающих наличие четырёх полос движения. Степень готовности этого участка составляет 29%, а завершение работ планируется к концу 2027 года.

Главной темой совещания стал второй этап строительства «Западной хорды». Этот участок длиной 7,5 км станет завершающим звеном кольца, напрямую соединяя трассы Р-280 «Новороссия» и А-135. Проектная документация полностью готова, получено положительное заключение госэкспертизы. Основной вопрос сейчас — обеспечение финансирования.

«Завершение второго этапа строительства «Западной хорды» станет важным шагом, который откроет новые экономические перспективы для южных регионов России», — отметила Алена Беликова.

Замгубернатора отметила, что региональные власти активно ищут источники финансирования. В числе рассматриваемых моделей — государственно-частное партнерство, а также привлечение федеральных грантов и субсидий. Между тем, министерство транспорта анализирует возможности оптимизации проектных решений, с целью уменьшить стоимость объекта без ущерба для его качества и надежности.

«Когда будет завершено строительство Ростовского транспортного кольца, транзитный транспорт окончательно покинет пределы Ростова-на-Дону. Это разгрузит городские дороги и улучшит экологическую ситуацию. Кроме того, появится надежный логистический маршрут, связывающий Ростов с Донбассом и Новороссией. Реализация этого проекта важна не только для удобства жителей, но и для обеспечения стратегической безопасности и стимулирования экономического развития всего макрорегиона», — резюмировала Алена Беликова.

Проект, по прогнозам, станет важным стимулом для роста промышленности, логистики и туристического сектора в Ростовской области и на присоединённых территориях.

Фото: donland.ru

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