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На Дону пенсионерка зарезала 77-летнего знакомого

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В убийстве 77-летнего знакомого обвиняется 62-летняя ростовчанка. В пылу пьяной ссоры женщина набросилась с ножом на собутыльника и нанесла ему смертельные удары.

Новости Ростовской области

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемая находилась в квартире, расположенной в Ростове-на-Дону. Вместе со своим знакомым фигурантка употребляла спиртные напитки. Через какое-то время мужчина и женщина поссорились.

В ходе конфликта пенсионерка нанесла своему 77-летнему знакомому несколько ударов ножом в туловище. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В ходе следствия фигурантка дела полностью признала свою вину. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточняется в сообщении.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области перед судом предстанет 56-летний гражданин без определенного места жительства, который осенью прошлого года жестоко убил своего знакомого.

Фото rostov.sledcom.ru (из архива)

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