На Дону отменили режим с высокими рисками нарушения электроснабжения

По распоряжению единого системного оператора на территории Ростовской области отмен режим с высокими рисками нарушения электроснабжения.

Такое решение принято в связи с окончанием периода аномальной жары и, как следствие, снижением потребления электроэнергии.

Об этом стало известно на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей, которое прошло под председательством заместителя губернатора Игоря Сорокина, информирует donland.ru.

В настоящее время электростанции Ростовской области работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что на Дону намерены построить объекты для улучшения электроснабжения потребителей.

Фото Россети-Юг (из архива)