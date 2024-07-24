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Объекты для улучшения энергоснабжения планируют построить на Дону

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Вопросы, касающиеся строительства новых энергообъектов на территории Ростовской области 23 июля обсудил донской губернатор Василий Голубев на встрече  с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, сообщает официальный портал регионального правительства.

Новости Ростовской области

Особенно остро проблема энергоснабжения в донском регионе обозначилась во время июльской жары, когда начались временные отключения энергопотребителей из-за аварийных ремонтов и перегруза электросетевого оборудования. В некоторые дни без света оставалось до 400 тысяч жителей, понесли существенные убытки и промышленные предприятия.

В то же время действующая программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы не предусматривает строительство новых объектов генерации электросетевых объектов в Ростовской области, кроме парогазовых установок взамен выводимых энергоблоков на Новочеркасской ГРЭС. Поэтому Василий Голубев попросил включить в программу строительство новых энергообъектов донского региона. В частности, необходима установка дополнительной группы автотрансформаторов на подстанциях области и строительство нового центра питания 220 кВ.

Глава Минэнерго России поддержал инициативу донского губернатора. И отметил, что надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле Министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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