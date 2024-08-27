На Дону открыта запись детей в кружки и секции по социальным сертификатам

Запись на программы дополнительного образования, реализуемые в рамках социального сертификата, открылась в Ростовской области уже в августе.

В прошлом учебном году самыми популярными у дончан стали программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности.

В 2024-2025 учебном году можно выбрать также краткосрочные программы допобразования. Это позволяет детям попробовать свои силы в различных направлениях и остановиться на том, что действительно интересно.

«С 2023 года сертификат дополнительного образования получили более 160 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории донского региона. За счет средств сертификата реализуется более 2000 программ. Это широкий спектр, который позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, – приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Записаться на обучение по дополнительным общеобразовательным программам можно на портале АИС «Навигатор» или на Госуслугах (в разделе «Дети и образование», вкладка «Запись в кружки и секции»), а также подать заявление лично в образовательную организацию.

Социальный сертификат доступен на территории всей Ростовской области.

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Фото: donland.ru