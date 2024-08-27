Главная » Новости Ростовской области

На Дону открыта запись детей в кружки и секции по социальным сертификатам

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Запись на программы дополнительного образования, реализуемые в рамках социального сертификата, открылась в Ростовской области уже в августе.

Новости Ростовской области

В прошлом учебном году самыми популярными у дончан стали программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности.

В 2024-2025 учебном году можно выбрать также краткосрочные программы допобразования. Это позволяет детям попробовать свои силы в различных направлениях и остановиться на том, что действительно интересно.

«С 2023 года сертификат дополнительного образования получили более 160 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории донского региона. За счет средств сертификата реализуется более 2000 программ. Это широкий спектр, который позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, – приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Записаться на обучение по дополнительным общеобразовательным программам можно на портале АИС «Навигатор» или на Госуслугах (в разделе «Дети и образование», вкладка «Запись в кружки и секции»), а также подать заявление лично в образовательную организацию.

Социальный сертификат доступен на территории всей Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября в школах Ростовской области появятся новые предметы

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru