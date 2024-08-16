Главная » Новости Ростовской области

На Дону открылся новый туристический маршрут — «Родники Ростова-на-Дону»

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Он создан в экологическом парке донской столицы «Первая миля».

Новости Ростовской области

Сегодня, в Ростове открылся туристический маршрут — экотропа «Родники Ростова-на-Дону». Об этом сообщает правительство региона.

Новая экотропа создана по инициативе благотворительного фонда «Я есть», при поддержке ростовского областного отделения Русского географического общества и министерства природных ресурсов и экологии области. Маршрут, разработанный с участием историков-краеведов, включает посещение самых популярных родников донской столицы.

Создание такого экомаршрута стало возможным благодаря природоохранному проекту Русского географического общества «Родники РГО», в рамках которого была проверена вода в десяти разных регионах страны. 17 родников в результате голосования жителей благоустроено. В Ростове-на-Дону победителем стал родник Гремучий, расположенный на Амбулаторной улице. После благоустройства здесь появилась лестница, навес для переодевания и информационный щит.

Подробное описание нового экомаршрута «Родники Ростова-на-Дону» размещено на стенде в парке «Первая миля».

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область туризм экомаршрут
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru