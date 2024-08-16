На Дону открылся новый туристический маршрут — «Родники Ростова-на-Дону»

Он создан в экологическом парке донской столицы «Первая миля».

Сегодня, в Ростове открылся туристический маршрут — экотропа «Родники Ростова-на-Дону». Об этом сообщает правительство региона.

Новая экотропа создана по инициативе благотворительного фонда «Я есть», при поддержке ростовского областного отделения Русского географического общества и министерства природных ресурсов и экологии области. Маршрут, разработанный с участием историков-краеведов, включает посещение самых популярных родников донской столицы.

Создание такого экомаршрута стало возможным благодаря природоохранному проекту Русского географического общества «Родники РГО», в рамках которого была проверена вода в десяти разных регионах страны. 17 родников в результате голосования жителей благоустроено. В Ростове-на-Дону победителем стал родник Гремучий, расположенный на Амбулаторной улице. После благоустройства здесь появилась лестница, навес для переодевания и информационный щит.

Подробное описание нового экомаршрута «Родники Ростова-на-Дону» размещено на стенде в парке «Первая миля».

Фото: donland.ru