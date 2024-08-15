На Дону от укусов клещей пострадало более двух тысяч детей

В Ростовской области по данным на 14 августа в медицинские учреждения после укусов клещей обратилось 5312 человек, их них 2077 — дети в возрасте до 14 лет, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В нынешнем году зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, коксиеллезом (лихорадка Ку), иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).

При обнаружении паразита специалисты рекомендуют обращаться к врачу в травматологическом пункте больницы.

«Исследования клещей на выявление различных патогенов проводятся в любой аккредитованной лаборатории», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области массового нашествия саранчи пока не ожидается.

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