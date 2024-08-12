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В Ростовской области массового нашествия саранчи пока не ожидается

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В ближайшую неделю массового распространения саранчи на территории Ростовской области можно не опасаться, сообщает региональный Россельхознадзор.

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Специалисты ведут мониторинг по выявлению саранчовых вредителей. Общая площадь обследования составляет более 34 тысяч гектаров.

«Случаи окрыления единичных особей стадных и нестадных видов саранчовых были зафиксированы 20 июня в Заветинском районе. На территории Приазовской природно-сельскохозяйственной зоны в третьей декаде июля встречались единичные имаго азиатской перелётной саранчи, в том числе — мёртвые, появившиеся на территории области в результате миграций», — пишет источник.

Также проводились весенне-контрольные обследования.  Территория в Заветинском районе, на которой были выявлены личинки стадных видов саранчовых, своевременно были обработаны.

Снижают риски нашествия саранчи и трансграничные обследования совместно со специалистами Республики Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев. Совместный мониторинг проведен на площади 240 гектаров.

«В период размножения итальянского пруса, мароккской саранчи и азиатской перелётной саранчи вероятны миграции имаго с территорий сопредельных регионов. В ближайшую неделю массовое распространение саранчовых на территории Ростовской области не прогнозируется», — сообщили в ведомстве.

Фото Россельхознадзора по РО

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Таганрогская правда
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