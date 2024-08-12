В ближайшую неделю массового распространения саранчи на территории Ростовской области можно не опасаться, сообщает региональный Россельхознадзор.

Специалисты ведут мониторинг по выявлению саранчовых вредителей. Общая площадь обследования составляет более 34 тысяч гектаров.

«Случаи окрыления единичных особей стадных и нестадных видов саранчовых были зафиксированы 20 июня в Заветинском районе. На территории Приазовской природно-сельскохозяйственной зоны в третьей декаде июля встречались единичные имаго азиатской перелётной саранчи, в том числе — мёртвые, появившиеся на территории области в результате миграций», — пишет источник.

Также проводились весенне-контрольные обследования. Территория в Заветинском районе, на которой были выявлены личинки стадных видов саранчовых, своевременно были обработаны.

Снижают риски нашествия саранчи и трансграничные обследования совместно со специалистами Республики Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев. Совместный мониторинг проведен на площади 240 гектаров.

«В период размножения итальянского пруса, мароккской саранчи и азиатской перелётной саранчи вероятны миграции имаго с территорий сопредельных регионов. В ближайшую неделю массовое распространение саранчовых на территории Ростовской области не прогнозируется», — сообщили в ведомстве.

Фото Россельхознадзора по РО