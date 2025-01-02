На Дону оштрафовали водителя, который использовал пиротехнику

В Ростовской области привлечен к административной ответственности 19-летний житель донской столицы, который нарушил правила дорожного движения и осуществил запуск пиротехнических изделий, закрепив их на своей машине.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, нарушителя обнаружили во время мониторинга социальных сетей – видео с места событий было размещено перед новогодними праздниками. Установлено, что водитель BMW на Театральной площади в Ростове нарушил требования ПДД РФ. Он создавал угрозу и помехи для движения других автомобилей, осуществив при этом запуск пиротехнических изделий.

В отношении автовладельца составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. В том числе, за умышленное создание помех в дорожном движении, нарушение правил перевозки людей, управление транспортным средством без полиса ОСАГО и управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

«Проверка по факту выявленной видеозаписи продолжается», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области при столкновении с «Газелью» погиб пассажир иномарки.

Фото телеграм-канал «Это Ростов»