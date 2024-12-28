В Ростовской области при столкновении с «Газелью» погиб пассажир иномарки

Оба пострадавших водителя были госпитализированы.

В Ростовской области утром в субботу, 28 декабря, в ходе ДТП с участием «Газели» и Chevrolet Lanos погиб пассажир иномарки. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло на 187-м км автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. 22-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Газель».

В итоге 37-летний пассажир иномарки скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, а пострадавшие водители были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО