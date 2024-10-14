На Дону очистили от мусора 112 тысяч квадратных метров территорий

В Ростовской области финишировал месячник чистоты, во время которого было очищено от мусора более 112 тысяч квадратных метров территорий, в том числе в лесополосах и вдоль дорог, сообщает официальный портал донского правительства.
За время месячника выполнена обрезка более 5,9 тысячи деревьев, вывезено более 6 тысяч тонн свалочных очагов, приведено в порядок более 43 тысяч метров барьерных и пешеходных ограждений.
Завершилась месячная уборка общеобластным субботником, в котором приняли участие все 55 донских муниципалитетов – в общей сложности более 36 тысяч человек, 4 тысячи организаций и порядка двух тысяч единиц техники.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге за аквапарком прошел большой городской субботник.
Фото donland.ru
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