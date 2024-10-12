В Таганроге за аквапарком прошел большой городской субботник

Большой субботник, состоявшийся 12 октября на прибрежной территории Таганрогского залива, завершил осенний месячник чистоты.

С 9 утра жители Таганрога, представители предприятий и коммунальных служб, сотрудники администрации города приводили в порядок прибрежную зону за аквапарком, на улице Адмирала Крюйса. Был убран и вывезен бытовой мусор, сухостой.

Всего же в рамках осеннего месячника чистоты в городе прошло 49 субботников. Собрано и вывезено специализированной техникой более тысячи кубометров мусора.

«Очень многие горожане внесли свой вклад в красоту и чистоту Таганрога — города, который стал мне родным. Это школьники и студенты, работники предприятий и организаций, депутаты городской Думы и просто неравнодушные таганрожцы. Спасибо всем за совместную работу и любовь к городу. Во время субботников городские пространства мы вместе привели в порядок», — написала в своем Telegram глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Также глава города отметила, что важно не только вовремя убирать, но и поддерживать чистоту на городских территориях.

Экологические акции в Таганроге будут продолжены.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой, видео Егора Паршина