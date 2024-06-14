На Дону объявлено штормовое предупреждение

Непогода, по прогнозам метеорологов, продлится все выходные.

МЧС по Ростовской области предупреждает жителей Дона о надвигающемся комплексе неблагоприятных метеорологических явленийю

Во второй половине дня и до конца суток 15 июня, в течение суток 16 июня местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости до 0,5-1,0 км, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, говорится в сообщении.

В этой связи возможны обрывы линий электропередачи, падение слабо закрепленных конструкций, подтопления территорий, повышение аварийности на автодорогах.

9 июня мощный ливень затопил улицы Ростова. В некоторых местах уровень водяных потоков достигал капота автомашин.

Фото: «Таганрогская правда»