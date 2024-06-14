Главная » Новости Ростовской области

На Дону объявлено штормовое предупреждение

На чтение 1 мин Просмотров 68 Опубликовано

Непогода, по прогнозам метеорологов, продлится все выходные.

Новости Ростовской области

МЧС по Ростовской области предупреждает жителей Дона о надвигающемся комплексе неблагоприятных метеорологических явленийю

Во второй половине дня и до конца суток 15 июня, в течение суток 16 июня местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости до 0,5-1,0 км, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, говорится в сообщении.

В этой связи возможны обрывы линий электропередачи, падение слабо закрепленных конструкций, подтопления территорий, повышение аварийности на автодорогах.

9 июня мощный ливень затопил улицы Ростова. В некоторых местах уровень водяных потоков достигал капота автомашин.
Фото: «Таганрогская правда»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Таганрог щтормовоепредупреждение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru