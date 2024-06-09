Мощный ливень 9 июня затопил улицы Ростова

Сегодня, 9 июня, в Ростовской области ливень, который никак не дойдет до Таганрога, залил водой улицы донской столицы. Об этом сообщают региональные СМИ.

В некоторых районах Ростова прошли сильный ливень и град. По улицам льются бурные потоки. В некоторых местах они глубиной выше колена. Больше всего пострадали Пролетарский и Первомайский районы, сообщает DON24.RU. На улице Зеленой уровень водяных потоков достигает капота автомашин.

По информации телеграм-канала «Тютина», после дождя из-за потопа МЧС перекрыло перекресток улиц Текучева и 14-й Линии. По словам очевидцев, стихия обошла стороной центр и Западный микрорайон города.

Фото скрин видео телеграм-канал «Ростов сити News» и «Тютина»