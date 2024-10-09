На Дону обнаружен очаг высокопатогенного гриппа птиц

В двух хуторах и двух поселках Ростовской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Случаи заражения выявлены на одном из личных подворий.

Распоряжение о введении карантина подписал губернатор Василий Голубев. Согласно документу, больная птица обнаружена в подсобном хозяйстве на улице Песчаной хутора Ягодинка. Теперь в карантинную зону кроме Ягодинки попал также хутор Красный Луч Краснолучского сельского поселения. И два поселка — Новощербаков (Мокрологского сельского поселения) и Заозерье (Коммунарского сельского поселения) Октябрьского района Ростовской области.

Еще несколько хуторов и поселков, располагающихся в радиусе 10 км от угрожаемой зоны, попали в зону наблюдения.

Во время карантина на территории, где был выявлен грипп, запрещено лечить птиц, убивать их с целью получения продуктов убоя, снимать перья и пух и перевозить. В зоне наблюдения тоже вводятся ограничения: птиц нельзя выгуливать, ввозить и вывозить, заготавливать корма и так далее.

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