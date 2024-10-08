Ростовская область экспортирует в Китай пухоперьевую смесь

Продукция соответствует стандартам качества.
Из Ростовской области на экспорт в Китай отправится пухоперьевая смесь. За первые 4 дня октября Россельхознадзором по региону досмотрено и оформлено более 11 тонн такой продукции, сообщает надзорное ведомство.
Донская пухоперьевая смесь признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», а также в иных аккредитованных лабораториях, говорится в сообщении.
Фото: Россельхознадзор по региону
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».