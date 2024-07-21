В Ростовской области назвали специалистов, которых срочно возьмут на работу

В Ростовской области количество вакансий в первом полугодии 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%. С начала этого года в регионе было открыто более 185 тыс. вакансий, а прямо сейчас — 38,5 тыс. Какие специалисты крайне востребованы и их готовы срочно трудоустраивать, выяснили аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга в России.

Больше всего вакансий прямо сейчас в Ростовской области размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – 4 000, на втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (3 250), на третьем – водители (2 000), на четвёртом – операторы call-центра (почти 1 300 предложений), завершают топ-5 повара, пекари и кондитеры (более 800 вакансий).

Мало того, что эти специалисты крайне востребованные, так и ещё и одни из самых дефицитных в стране и регионе.

«Ситуация для работодателей – безусловно непростая, за одних и тех же специалистов борются компании из разных отраслей. Например, продавцы требуются компаниям из сфер «Розничная торговля», «Товары народного потребления (непищевые)», «Продукты питания», «Телекоммуникации, связь», «Электроника и бытовая техника» и другим. Такая же картина наблюдается и с поварами, операторами call-центра, водителями и менеджерами по продажам. Но в это же время ситуация благоволит соискателям – для них сейчас идеальное время для размещения резюме, поиска работы и более интересных предложений в плане дохода или развитой корпоративной культуры, а также шанс быстро построить карьеру», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

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